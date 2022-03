Goldman startet Deutsche Bank mit 'Buy' - Ziel 18,70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere der Deutschen Bank nach einem Analystenwechsel bei einem Kursziel von 18,70 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Frankfurter seien gut aufgestellt, um die Erwartungen zu übertreffen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie achteten auf die Kosten, sollten Marktanteile im Investmentbanking gewinnen und profitierten von steigenden Zinsen. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen an die Eigenkapitalrendite (RotE), die eine Neubewertung antreiben sollte./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2022 / 23:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.