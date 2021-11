Goldman startet London Stock Exchange mit 'Buy' - Ziel 8695 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat London Stock Exchange mit "Buy" und einem Kursziel von 8695 Pence in die Bewertung aufgenommen. Das Jahr 2022 werde den Beginn einer positiven Wende für den Börsenbetreiber markieren, schrieb Analystin Roberta De Luca in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie rechnet für den Zeitraum 2021 bis 2024 mit einem durchschnittlichen jährlichen Ertragswachstum von 7 Prozent zu konstanten Wechselkursen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2021 / 20:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.