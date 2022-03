Goldman streicht Volvo von 'Conviction Buy List' - Bleibt 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Volvo von der "Conviction Buy List" gestrichen. Das Votum beließ Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Studie aber auf "Buy", während das Kursziel von 297 auf 245 schwedische Kronen gesenkt wurde. Die Experten der US-Investmentbank kürzten in einer branchenübergreifenden Studie ihre Gewinnschätzungen für 2022 und 2023 im Schnitt um bis zu 8 Prozent. Nach einer Phase der Supply-Chain-Belastungen, die Costa zum Streichen der Volvo-Aktie von der Empfehlungsliste bewogen, rechnen die Experten aber generell mit einem "Super-Zyklus" dank üppiger Investitionen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2022 / 06:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

