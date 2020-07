„Goldpreis könnte sich verdoppeln“: 3 Wege, wie man hiervon profitieren kann!

Der Goldpreis könnte sich verdoppeln. Nein, das ist nicht meine Einschätzung. Wer des Öfteren mal meine Beiträge liest, der wird vielleicht wissen, dass ich eher ein Skeptiker bin, was das langfristige Investieren in das Edelmetall angeht. Insbesondere die fehlende Produktivität ist ein Kritikpunkt, den ich vertrete. Den ich unter anderem auch bei Warren Buffett aufgeschnappt habe.

Mit Diego Parrilla hat sich jetzt allerdings ein Analyst aus der Reserve gewagt und prognostiziert, dass sich der Goldpreis in einem Zeitraum der nächsten drei bis fünf Jahre noch einmal verdoppeln könnte. Parrilla hat mit seinem spanischen Vermögensverwalter Quadriga Asset Management zwar reichlich Skin in the Game. Allerdings könnten Investoren generell geneigt sein, dieser Einschätzung zu glauben.

Wie auch immer: Wenn auch du der Auffassung bist, lass uns im Folgenden lieber einen Blick auf drei Wege werfen, wie man von einer solch positiven Entwicklung womöglich profitieren könnte.

Die direkte Investition in Gold!

Eine erste Möglichkeit ist natürlich die direkte, vielleicht sogar physische Investition in das Edelmetall. Das Kalkül ist hierbei relativ simpel: Steigt der Goldpreis, so steigt auch der Wert deines Barrens oder Nuggets, oder Klumpens. Oder deiner digitalen Position in deinem Portfolio.

Ein solcher Ansatz ist natürlich mit gewissen Risiken verbunden. Das Edelmetall ist und bleibt ein Vermögensgegenstand, der als solcher nichts produziert. Oder anders ausgedrückt: Auch in vielen Jahren wirst du immer noch auf demselben Barren, Klumpen, Nugget oder was auch immer sitzen. Vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Wette auf Gold ist häufig eine auf die Angst vieler Marktteilnehmer und auf die Flucht in den sicheren Hafen. Ob das dein Weg ist, solltest du dir daher gut überlegen.

Gold-ETF

Hast du’s gewusst? Es gibt auch Gold-ETF, die den Wert des Edelmetalls versuchen bestmöglich abzubilden. Eigentlich hat das häufig sehr viel mit einer physischen Investition gemeinsam. Allerdings kann es auch hier einen Unterschied geben.

So manche ETFs versuchen nämlich, mithilfe von Derivaten womöglich noch ein kleines bisschen Extra herauszukitzeln. Im Endeffekt schwanken auch die Derivate jedoch häufig um den Preis. Beziehungsweise die Renditen werden tendenziell ähnlich sein. Im Endeffekt ist das ein weiterer Weg, um physisch in Gold zu investieren. Bloß, dass man womöglich via Sparplan agieren kann.

Gold-Aktien

Eine weitere Möglichkeit und womöglich eine ziemlich attraktive für Foolishe Investoren können außerdem Produzenten und Förderer von Gold sein. Hinter diesen Aktien stecken real existierende Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften. Und entsprechend Mehrwerte und reale Gewinnrenditen für Investoren generieren können. Eine Welt, in der sich Foolishe Investoren womöglich eher wohlfühlen.

Das Kalkül ist eigentlich relativ simpel hinter einer solchen Investition: Wenn der Goldpreis steigt, wird der Spread zwischen Förderkosten und den Erlösen für den Verkauf des Goldes größer. Oder anders ausgedrückt: Ein Unternehmen wird höher bewertet, weil es mehr Umsätze und Gewinne realisiert. Das führt häufig zu steigenden Kursen.

Dennoch sollte man nicht vergessen, dass Goldproduzenten langfristig weiterhin von der Wertentwicklung des Edelmetalls abhängig bleiben. Sobald der Preis für Gold wieder sinkt, können die Bewertungen der Aktien auch wieder fallen.

Du hast die Wahl!

Im Endeffekt besitzt du jetzt viele Wahlmöglichkeiten. Hältst du Gold für attraktiv? Glaubst du der Prognose, dass sich der Preis noch einmal verdoppeln könnte. Und, falls ja: Auf welche Möglichkeit möchtest du setzen? Diese Fragen kann ich leider nicht final für dich beantworten. Im Endeffekt wollte ich einfach bloß die ambitionierte These mit dir teilen. Und die grundsätzlichen Wege aufzeigen, wie du vielleicht profitieren könntest.

Foto: Getty Images