Goldpreis steigt auf Viermonatshoch

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Mittwoch deutlich gestiegen und erreichte den höchsten Stand seit etwa vier Monaten. Am Nachmittag kletterte der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) des Edelmetalls an der Börse in London bis auf 1888,55 US-Dollar. Damit war Gold so teuer wie seit Januar nicht mehr. Marktbeobachter verwiesen auf Kursverluste an führenden Aktienmärkten, während sich die Nachfrage nach dem Edelmetall verstärkte.

Im Vergleich zum Vortag wurde Gold etwa ein Prozent teurer. Neben der allgemein gesunkenen Risikofreude der Investoren wurde der Goldpreis auch von der jüngsten Kursschwäche des US-Dollar gestützt. Nach einem überraschend starken Anstieg der Inflation in den USA auf über vier Prozent ist die US-Währung unter Druck geraten. Da Gold auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, macht eine Kursschwäche der amerikanischen Währung das Edelmetall günstiger und kann so die Nachfrage verstärken./jkr/jsl/he