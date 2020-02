Goldpreis: Wie weit geht es noch aufwärts?

Sind es vor allem die Corona-Sorgen, die Anleger in den sicheren Hafen Gold treiben oder gibt es weitere Einflussfaktoren? Darüber spricht Anouch Wilhelms von der Commerzbank in der Sendung "Zertifikate Aktuell" mit Moderatorin Viola Grebe. Wie es mit dem Goldpreis weitergehen könnte und was im Zertifikatebereich gerade besonders nachgefragt wird, mehr dazu in der vollständigen Sendung.

