Goldpreis: Wieder mehr Glanz in 2021?

Zertifikateexperte Anouch Wilhelms, Société Générale, blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die Gründe dafür, dass Gold nicht mehr so hoch steht wie noch im Sommer und was gerade bei Zertifikate-Anlegern festzustellen ist. Was er dem Edelmetall im kommenden Jahr für eine Entwicklung zutraut, darüber spricht er in der Sendung "Zertifikate Aktuell".

Zugehörige Wertpapiere: XC0009655157,