Google stoppt Werbegeschäft in Russland

San Francisco (Reuters) - Der US-Technologieriese Google hat wegen der russischen Invasion in die Ukraine sein Werbegeschäft in Russland eingestellt.

Es würden keine Online-Anzeigen mehr verkauft, teilte der Mutterkonzern Alphabet in der Nacht zu Freitag mit. Das Verbot betreffe die Suchmaschine, YouTube sowie Partnerfirmen. Google ist mit Abstand der weltgrößte Verkäufer von Online-Werbung und schließt sich mit dem Stopp anderen Firmen wie Twitter und Snap an. Zuvor hatte Google bereits russische Medien, die vom Staat finanziert werden, vom Kauf und Verkauf von Anzeigen ausgeschlossen. Laut der Geschäftsdatenbank Spark hat Google im vergangenen Jahr in Russland rund 790 Millionen Dollar umgesetzt. Weltweit lag der Konzernumsatz bei fast 258 Milliarden Dollar.