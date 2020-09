Gorleben wird kein Atommüll-Endlager - Bayern kommt infrage

Berlin (Reuters) - Das Endlager für hochradioaktiven Atommüll wird nicht in Gorleben gebaut.

Der niedersächsischen Salzstock in der Region findet sich wegen Instabilität nicht auf die Liste der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), die ihren Zwischenbericht am Montagmorgen veröffentlichte. "Der Salzstock Gorleben wird daher nicht bei den weiteren Arbeiten der BGE zu den Vorschlägen über die Standortregionen betrachtet", heißt es. Dagegen kommt Bayern in die Diskussion, wo das Granitgestein grundsätzlich als geeignet für ein unterirdisches Atommüll-Lager genannt wird. Die bayerische Landesregierung hatte ihren Staat dagegen bereits im Vorfeld wiederholt als ungeeignet bezeichnet.

Die BGE hat nun allein aufgrund der geologischen Bedingungen rund 90 mögliche Standorte in Ton-, Salz- und kristallinen Gesteinformationen wie Granit aufgelistet. Andere Kriterien wie Besiedlung oder Bebauung spielten in diesem ersten Schritt noch keine Rolle. In weiteren Phasen wird die Auswahl in den nächsten Jahren weiter eingeschränkt, so dass bis 2031 eine Entscheidung für einen Standort fallen soll. 2050 soll es dann in Betrieb gehen.

Die BGE hat neben Bayern andere Salzstöcke in Niedersachsen wie auch Gebiete in Baden-Württemberg sowie große Teile Ostdeutschlands auf der Liste. Das Saarland, Mecklenburg-Vorpommern und Teile des Ruhrgebiets finden sich dagegen nicht darauf. Das Ruhrgebiet scheidet wegen der zahlreichen alten Bergwerke aus, die das Gebiet geologisch unsicher machen.

Nach dem das einst geplante Endlager Gorleben nach heftigen Protesten in Niedersachsen nicht weiter verfolgt wurde, startete der Bund mit Unterstützung der Länder eine ganz neue Suche mit einer sogenannten weißen Landkarte. Kein Gebiet - auch Gorleben nicht - sollte von vornherein ausgeschlossen werden, die Suche zunächst rein auf wissenschaftlichen Erkenntnissen fußen.

WELTWEIT NOCH KEIN ENDLAGER FÜR HOCHRADIOAKTIVEN MÜLL

Weltweit gibt es bislang in keinem Staat ein Endlager für solchen Müll. Deutschland hat entschieden, die Abfälle nicht ins Ausland zu bringen und sie stattdessen Untertage einzulagern. Ausgelegt werden soll der Bau für eine Million Jahre.

Wenn Ende 2022 das letzte Atomkraft vom Netz geht, wird etwa 27.000 Kubikmeter hochradioaktiver Müll bleiben. Für diesen wird ein Raum mit 30 mal 30 mal 30 Metern gebraucht. Er soll in einer Tiefe von mindestens 300 Metern und einer Gesteinschicht mit mindestens 100 Metern Mächtigkeit entstehen.

Von den Kosten für die Endlagerung haben sich die Atomkonzerne mit einer Zahlung von gut 24 Milliarden Euro befreit, die jetzt in einem staatlichen Fonds angelegt sind.