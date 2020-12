Gothaer: Geschäftsjahr 2020 mit leichtem Wachstum trotz Corona-Pandemie

Im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz präsentierte Konzernvorstand Oliver Schoeller heute gute vorläufige Zahlen für das aktuelle Geschäftsjahr: „Der Covid-19-Einfluss in den Märkten und der Gesellschaft trifft auf eine solide aufgestellte und veränderungsfähige Gothaer. Der Konzern wächst in der Gothaer Allgemeine Versicherung AG und der Gothaer Krankenversicherung AG 2020 voraussichtlich deutlich. Die Beitragseinnahmen auf Konzernebene werden voraussichtlich um 0,1 Prozent auf 4.530 Mio. Euro steigen.

Mit der Strategie Ambition25 schaltet der Gothaer Konzern jetzt auf profitables Wachstum um. Bis 2025 will der Konzern in der Kompositversicherung zu den fünf wachstumsstärksten Unternehmen am Markt gehören, in der Lebens- und Krankenversicherung wird ein Wachstum auf Marktniveau angestrebt. "Wir haben eine starke Ausgangsbasis", erläutert Konzernchef Oliver Schoeller. „Wir sind seit 200 Jahren einer der führenden Anbieter im Firmenkundengeschäft, haben eine starke und engagierte Vertriebsmannschaft und sind darüber hinaus nah am Privatkunden, kennen seine Bedürfnisse und Anforderungen. Zudem haben wir in den letzten Jahren viel auf den Weg gebracht, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und eine starke finanzielle Ausgangsbasis geschaffen, die uns jetzt Spielraum für Investitionen in die Zukunft gibt", so Schoeller weiter. Um das angestrebte Wachstum zu erreichen, sollen die vorhandenen Stärken ausgebaut, verbunden und ein ganz neues Kundenerlebnis geschaffen werden. All das mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und auf der Basis eines veränderungsfähigen Teams, einer konsequenten Digitalisierung und finanzieller Stärke.

