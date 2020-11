Gouverneure von Michigan und Pennsylvania beglaubigen Biden-Sieg

Washington (Reuters) - Die Gouverneure von Michigan und Pennsylvania haben die Wahlsiege des designierten US-Präsidenten Joe Biden in ihren Bundesstaaten formell bestätigt.

"Es ist amtlich!" schrieb Gretchen Whitmer aus Michigan am Dienstag auf Twitter https://twitter.com/GovWhitmer/status/1331282565311983625. Die Zertifikate seien an den Nationalen Archivar in Washington überstellt worden. Für Pennsylvania unterzeichnete Tom Wolf. "Unsere Wahlhelfer waren ständigen Angriffen ausgesetzt", schrieb https://twitter.com/GovernorTomWolf/status/1331263684681867266 er über die Zeit seit der Wahl am 3. November. Sie hätten ihren Arbeit "auf bewundernswerte Weise und ehrenhaft" ausgeführt. Beide Staaten galten als zentral für jede Chance von Präsident Donald Trump, die Wahl noch zu kippen. Am Montag machte er den Weg für die Machtübergabe frei.