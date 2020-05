Grand City Properties hält an Dividendenvorschlag fest

Der Immobilienkonzern Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) hält an seinem Dividendenvorschlag fest, wie am Montag bei Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal mitgeteilt wurde. Die Ausschüttung soll um 7 Prozent auf 0,8238 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,77 Euro) angehoben werden. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 19,77 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 4,17 Prozent. Die Hauptversammlung des Unternehmens mit Sitz in Luxemburg soll am 24. Juni 2020 stattfinden.

Der FFO I (Funds from Operations) stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 um 5 Prozent auf 55 Mio. Euro im Vergleich zum ersten Quartal 2019, wie am Montag weiter berichtet wurde. Unter dem Strich sank der Gewinn um 56 Prozent auf 55,7 Mrd. Euro. Der FFO I soll im Gesamtjahr 2020 nun 213 Mio. Euro bis 220 Mio. Euro erreichen. Zuvor wurden 220 Mio. Euro bis 226 Mio. Euro avisiert.

Grand City Properties ist fokussiert auf sanierungsbedürftige Wohnungen in Deutschland, vor allem in Ballungsgebieten in Nordrhein-Westfalen, die dann renoviert und zu höheren Preisen vermietet werden. Der Immobilienkonzern Aroundtown hält über die Edolaxia Group rund 39 Prozent der Anteile von Grand City Properties. Aroundtown ist ebenfalls im MDAX vertreten.

Redaktion MyDividends.de