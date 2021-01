Grand City Properties kauft eigene Aktien zurück

Der Immobilienkonzern Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) will bis zu 12,5 Mio. Aktien zurückkaufen. Dies entspricht 7,3 Prozent der ausstehenden Aktien, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Grand City Properties bietet je Aktie zwischen 20 und 21,25 Euro. Das Rückkaufangebot startet am 29. Januar und soll voraussichtlich am 12. Februar enden. Nähere Informationen sollen in den kommenden Tagen auf der Webseite des Unternehmens mitgeteilt werden.

Grand City Properties ist fokussiert auf sanierungsbedürftige Wohnungen in Deutschland, vor allem in Ballungsgebieten in Nordrhein-Westfalen, die dann renoviert und zu höheren Preisen vermietet werden. Der Immobilienkonzern Aroundtown hält über die Edolaxia Group rund 40 Prozent der Anteile von Grand City Properties.

Redaktion MyDividends.de