Grand City Properties plant Dividendenanhebung

Der Immobilienkonzern Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) will eine Dividende in Höhe von 0,834 Euro an die Aktionäre ausschütten. Im Vorjahr wurden 0,8232 Euro ausgeschüttet.

Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 20,04 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 4,16 Prozent. Die Hauptversammlung des Unternehmens mit Sitz in Luxemburg findet am 29. Juni 2022 statt. Der FFO I (Funds from Operations) stieg im Jahr 2021 um 2 Prozent auf 186 Mio. Euro gegenüber 2020, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Nettomieteinnahmen für das Jahr 2021 beliefen sich auf 375 Mio. Euro gegenüber 372 Mio. Euro im Jahr 2020. Das Mietwachstum auf like-for-like Basis betrug 2,8 Prozent. Das operative Ergebnis (FFO I) soll im Jahr 2022 auf 188 bis 197 Mio. Euro klettern. Grand City Properties ist fokussiert auf Wohnungen in Ballungsgebieten in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Dresden, Hamburg oder auch Nürnberg. Redaktion MyDividends.de