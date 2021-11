GREEN-ENERGY-AKTIE mit Traumchart

Nextera Energy ist ein US-Energieunternehmen, das bereits im Jahr 1925 gegründet wurde. Der heutige Name Nextera Energy entstand aber erst im Jahr 2010. Das Unternehmen betreibt Solarkraftwerke in den USA, ist aber auch einer der weltweit größten Eigentümer von Windparks. Mit einer Marktkapitalisierung von über 170 Mrd. USD ist Nextera Energy der Nummer 1 Energiekonzern auf der Welt.

Keine Frage, das Infrastrukturprogramm von Joe Biden, das auch den deutlichen Ausbau regenerativer Energien in den USA vorsieht, wird Nextera voll in die Karten spielen. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz von 18 Mrd. USD im kommenden Jahr sich 2022 in Richtung 22 Mrd. USD bewegen wird. Das Ergebnis je Aktie dürfte sich von 1,48 auf 2,75 USD deutlich verbessern. Bis Mitte des Jahrzehnts könnte Nextera 3,40 USD je Aktie verdienen. Die Bewertung ist mit einem KUV von 8 und einem KGV von 32 auf Basis der Schätzungen für das kommende Jahr, Sie werden es schon ahnen, natürlich teuer.

Das Chartbild ist ein absoluter Traum. Das gilt im Big Picture fast noch mehr als im Tageschart. Wie an der Schnur gezogen läuft der Titel seit Jahren gen Norden.

Doch natürlich nimmt sich auch ein solches "Momentumbrett" immer wieder Auszeiten. Eine solche hat sich der Wert seit Ende Januar gegönnt und die fulminate Rally seit dem Coronacrashtief über die Zeitachse auskonsolidiert. Mit dem heutigen Anstieg wird ein starkes prozyklisches Kaufsignal ausgelöst. Etabliert sich die Aktie in den kommenden Tagen über dem Allzeithoch bei 87,69 USD, wäre nicht nur die Korrektur seit Januar beendet. Die Aktie hätte auch deutliches Potenzial zunächst auf 92,80 USD und mittelfristig in Richtung Dreistelligkeit anzusteigen.

Strategische Absicherungen für Trendfolger bieten sich unter dem Zwischentief bei 83,16 USD an. Dort ist die Aktie auch durch eine Horizontale sehr gut abgesichert.

Fazit: Die Aktie von Nextera Energy ist ein Standardinvestment im Energiesektor und liefert mit der Entwicklung in dieser Woche ein neues Kaufsignal. Der Titel ist damit für Investoren wie auch Trader gleichermaßen interessant.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 18,00 18,69 21,74 Ergebnis je Aktie in USD 1,48 2,50 2,75 Gewinnwachstum 68,92 % 10,00 % KGV 60 35 32 KUV 9,6 9,3 8,0 PEG 0,5 3,2 Dividende je Aktie in USD 1,40 1,54 1,69 Dividendenrendite 1,58 % 1,74 % 1,91 % *e = erwartet

