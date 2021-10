Green Tech-Aktien etwas unter Druck. Klimagipfel könnte beflügeln!

Es war das zentrale Thema im zurückliegenden Wahlkampf für die Bundestagswahl. Der Klimaschutz. Allen voran Jugendliche riefen zu Demonstrationen auf oder traten in den Hungerstreik, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Dabei haben nicht zuletzt die Überschwemmungen in Deutschland mit ihren Opfern gezeigt, dass der Klimawandel längst im vollen Gange und für jedermann inzwischen spürbar ist. Anfang November findet in Glasgow der nächste Klimagipfel statt. Die Erwartungen an schärfere Maßnahmen gegen den globalen CO2-Auststoss und eine effizientere Nutzung der Ressourcen sind hoch

Milliardenschwere Initiativen, darunter „Der europäische Grüne Deal“ der EU sowie der „Climate Plan“ des neuen US-Präsidenten Joe Biden treiben das Thema voran und eröffnen den hier tätigen Unternehmen Wachstumsperspektiven. Die Analysten von Roland Berger prognostizieren, dass sich das globale Marktvolumen von GreenTech von 3,2 Billionen Euro im Jahr 2016 auf 5,9 Billionen Euro im Jahr 2025 nahezu verdoppeln wird. Dennoch kam der Global Green Technologies Index nach der Kursrally von Mai bis August im September unter Druck.