Greenbrier schüttet 31. Quartalsdividende in Folge aus

Der amerikanische Hersteller von Güterwagen, Greenbrier Companies Inc. (ISIN: US3936571013, NYSE: GBX), wird eine Quartalsdividende von 0,27 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre auszahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 17. Februar 2022 (Record date: 27. Januar 2022). Es ist die 31. vierteljährliche Dividende in Folge.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen 1,08 US-Dollar an die Aktionäre aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 44,69 US-Dollar (Stand: 7. Januar 2022) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,42 Prozent. Der Firmensitz von Greenbrier Companies befindet sich in Lake Oswego, im US-Bundesstaat Oregon. Im ersten Quartal (30. November 2021) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 550,70 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 403 Mio. US-Dollar) bei einem Gewinn von 5,6 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 6,7 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 7. Januar 2022 berichtet wurde.

Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,45 Mrd. US-Dollar. Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 2,61 Prozent im Minus (Stand: 7. Januar 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de