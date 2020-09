Greenpeace-Aktivisten besetzen Tagebau-Bagger in Tschechien

MOST (dpa-AFX) - Umweltaktivisten haben in einem Braunkohle-Tagebau in Tschechien einen riesigen Schaufelradbagger besetzt. Sie forderten ein Ende des Braunkohleabbaus in Nordböhmen spätestens bis zum Jahr 2035 und die Abschaltung veralteter Kraftwerke, wie die Organisation Greenpeace am Mittwoch mitteilte. Die Gruppe aus acht Leuten entrollte ein Spruchband mit der Aufschrift "Der Klimawandel beginnt hier".

Der Tagebau Vrsany befindet sich unweit von Most (Brüx), knapp 60 Kilometer südlich von Dresden. Der Bagger vom Typ KU 800 ist 52 Meter hoch und 170 Meter lang. Er war zum Zeitpunkt der Besetzung für Wartungsarbeiten abgestellt. Die Polizei sei eingeschaltet worden, teilte eine Sprecherin des Förderunternehmens Seven Energy mit. "Die Aktivisten bringen mit ihren illegalen Aktionen nicht nur ihre eigene Gesundheit und ihr Leben in Gefahr, sondern auch unsere Mitarbeiter", hieß es.

Nach Angaben von Greenpeace haben mehr als 50 000 Menschen eine Petition an die Regierung in Prag unterzeichnet. Darin sprechen sie sich gegen eine Ausweitung des Braunkohle-Tagebaus und für die Förderung erneuerbarer Energiequellen aus. Eine Kohlekommission unter Leitung des Industrieministeriums berät derzeit über die künftige Nutzung des fossilen Energieträgers./hei/DP/fba