Greenpeace, WWF und Germanwatch - Beim Klimaschutz jetzt handeln

Berlin (Reuters) - Umweltschutzorganisationen haben die Bundesregierung nach den neuesten Warnungen im Bericht des Weltklimarats zum sofortigen Handeln aufgefordert.

"Das Schockierende dieses Berichts ist, dass alles Alarmierende darin abzusehen war - und doch bewegen sich Regierungen und Konzerne beim Klimaschutz noch immer im Schneckentempo", sagte der Greenpeace-Klimaexperte Christoph Thies am Montag. Der Bericht müsse zusammen mit den jüngsten Bildern von Bränden und Fluten die Politik aufrütteln. "Jede Regierung, auch die kommende deutsche Bundesregierung, muss den Verbrauch fossiler Energien so schnell wie möglich stoppen und Wälder, Moore und Ozeane als natürliche CO2-Senken schützen." Immer mehr Brände, häufigere Überflutungen und Dürren kosteten Menschenleben, zerstörten Natur- und Lebensräume und verursachten immense wirtschaftliche Schäden.

"Der Bericht zeigt so umfassend und klar wie nie zuvor, dass sich das Fenster zum Einhalten des 1,5-Grad-Limits schnell schließt", erklärte auch Rixa Schwarz von Germanwatch. Es gebe aber noch die Instrumente, um das Limit einzuhalten. Es müsse gelingen, die globalen Emissionen in den kommenden zehn Jahren nahezu um die Hälfte zu reduzieren. Die Menschen in Deutschland hätten einen ernsthaften Wahlkampf verdient, bei dem es maßgeblich darum gehen sollte, mit welchem Gesamtkonzept und Sofortprogramm die Klimakrise bekämpft werden solle, erklärte Germanwatch. Das Zeitfenster der nächsten Legislaturperiode müsse genutzt werden, um entscheidende Weichen noch zum Besseren zu stellen. "Die weltweiten Entscheidungen dieser Dekade werden diesen Planeten für Jahrtausende prägen." Reiche Länder müssten zudem genügend finanzielle und technische Unterstützung für die Länder des globalen Südens zur Verfügung zu stellen.

Der WWF erklärte, Deutschland habe beim Klimaschutz versagt. "Eine der wichtigsten Säulen für den nachhaltigen Umbau unserer Wirtschaft – der Ausbau sauberer Energie aus Wind und Sonne – wurde gezielt klein gehalten." Die jetzige Regierung habe strategisches Unvermögen gezeigt. Die nächste Regierung werde es unter anderem mit einem massiven Ausbau der Wind- und Solarenergie, dem Abbau umweltschädlicher Subventionen und höheren Treibhausgasminderungen bis 2030 richten müssen. Wer Deutschland künftig vorstehen wolle, müsse sich klar hinter umfassenden Klimaschutz stellen. "Insbesondere bei Armin Laschet vermissen wir das bislang", erklärte der WWF mit Verweis auf den Kanzlerkandiaten von CDU und CSU.