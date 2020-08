Greif zahlt konstante Dividende an die Investoren

Das amerikanische Verpackungsunternehmen Greif Inc. (ISIN: US3976241071, NYSE: GEF) wird am 1. Oktober 2020 eine Dividende in Höhe von 0,44 US-Dollar je Aktie für das dritte Quartal ausbezahlen. Record date ist der 17. September 2020.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,76 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 38,87 US-Dollar (Stand: 25. August 2020) entspricht dies einer Dividendenrendite von 4,53 Prozent. Greif ist im Jahr 1877 gegründet worden. Aus einem alten Böttcherladen in Cleveland, Ohio, entstand mit den Jahren ein Geschäft zur Herstellung von Holzfässern und kleineren Behältern, das zunächst in Greif Bros. Company und später in Greif Inc. umbenannt wurde. Im zweiten Quartal (30. April 2020) des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,16 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,21 Mrd. US-Dollar), wie am 3. Juni berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 11,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 13,6 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2020 weist die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis ein Kursminus von 12,06 Prozent auf. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei 1,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. August 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de