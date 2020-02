GRENKE - Ausbruchsversuch nach Zahlen

GRENKE AG - WKN: A161N3 - ISIN: DE000A161N30 - Kurs: 98,050 € (XETRA)

Der IT-Vermieter und Finanzdienstleister Grenke hat im abgelaufenen Geschäftsjahr unter dem Strich 142 Mio. Euro und damit acht Prozent mehr als im Vorjahr verdient. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 2,79 Euro auf 2,92 Euro. Das Neugeschäft stieg in den Sparten Leasing und Factoring jeweils zweistellig an.

Quelle: Godmode-Trader Newsflash

Die Grenke-Aktie fiel im Februar 2003 auf ein Tief bei 2,73 EUR zurück. Danach setzte der Wert zu einer langfristigen Aufwärtsbewegung an. Diese führte im September 2018 zum aktuellen Allzeithoch bei 107,30 EUR. Anschließend kam es zu einem deutlichen Rücksetzer bis nahe an das letzte größere Zwischenhoch bei 69,33 EUR.

Seit November 2018 befindet sich die Aktie in einer Seitwärtsbewegung. Diese spielt sich oberhalb dieser Marke bei 69,33 EUR und unterhalb einer Widerstandszone zwischen 94,85 EUR und 96,70 EUR ab. Nach den aktuellen Zahlen bricht die Aktie im bisherigen Tagesverlauf über diese Widerstandszone aus.

Bald ein neues Allzeithoch?

Die Grenke-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen zunächst an das Allzeithoch bei 107,30 EUR ansteigen. Gelingt ein Ausbruch darüber, was nach aktuellem Stand durchaus möglich ist, dann wäre eine weitere Rally in Richtung 132 EUR möglich. Sollte der aktuelle Ausbruchsversuch aber scheitern, dann würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben. Ein erneuter Rückfall in Richtung 69,33 EUR müsste dann einkalkuliert werden.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)