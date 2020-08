GRENKE - Bodenbildung zwingend notwendig!

GRENKE AG - WKN: A161N3 - ISIN: DE000A161N30 - Kurs: 61,550 € (XETRA)

In der Chartanalyse vom 29. Juli wurde bereits auf die akute Einsturzgefahr bei der Aktie von Grenke hingewiesen, nachdem die Anteile zuvor am Widerstandscluster von 79,99 bis 82,15 EUR gescheitert waren. Mit dem Bruch der Unterstützung bei 68,60 EUR öffneten sich dann auch die Schleusen und der Wert fiel an die Abwärtskursziele bei 60,50 und 56,75 EUR zurück.

Wenig Spielraum nach unten

An dieser Marke kam es Ende der letzten Woche zu einem Rebound, der aber nur kurzfristige Effekte zeigen dürfte. Der Abwärtstrend bzw. der sich abzeichnende Abwärtstrendkanal ist unterhalb von 67,70 EUR voll intakt und auch eine Aufwärtsbewegung über 63,00 EUR würde nur kurzzeitig für Entlastung sorgen. Schon bei 66,00 EUR könnten die Bären wieder zuschlagen und später mit einem Bruch der 58,00 EUR-Marke auch einen Abverkauf unter 56,75 EUR einleiten.

Sollte die Marke unterschritten werden, käme es zunächst zu weiteren Verlusten bis 49,00 EUR und damit bis an die langfristige Aufwärtstrendlinie. Aber auch eine kurze Übertreibung bis 47,00 EUR ist dabei jederzeit einzuplanen.

GRENKE Chartanalyse (Tageschart)

