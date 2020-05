Grenke senkt Dividendenvorschlag leicht - Neuer Termin für Hauptversammlung

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Grenke kappt wegen der finanziellen Folgen der Corona-Krise die Dividende. Der auf den 6. August verschobenen Hauptversammlung, die im Internet stattfinden soll, werde eine direkte Gewinnbeteiligung der Aktionäre von 80 Cent je Anteil vorgeschlagen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Baden-Baden mit. Ursprünglich hatte Grenke eine Dividende von 88 Cent vorgesehen, sich aber bereits bei der Verschiebung der Hauptversammlung Anfang April bedeckt gehalten, ob das so bleibt.

Bei rund 46 Millionen ausstehenden Aktien sinkt damit die Ausschüttungssumme um knapp vier Millionen Euro, die dem Unternehmen weiter zur Verfügung stehen. Zudem hoffte Grenke, dass möglichst viele Anteilseigner die Dividende in Form von neuen Aktien ausgezahlt bekommen. Diese Option bietet das Unternehmen jetzt auch an - dadurch könnte die Kapitalbasis weiter gestärkt werden./zb/stk