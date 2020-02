Grenke steigert die Dividende

Die Grenke AG (ISIN: DE000A161N30) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,88 Euro ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (0,80 Euro) ist dies eine Steigerung um zehn Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 94,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenreite von 0,93 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 19. Mai 2020 in Baden-Baden statt.

Der Konzerngewinn legte im Geschäftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um acht Prozent auf 142,1 Mio. Euro zu, wie am Dienstag berichtet wurde. Das operative Ergebnis stieg um zehn Prozent auf 174,3 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 2,92 Euro nach 2,79 Euro im Vorjahr. Zum Jahresende 2019 gehörten insgesamt 1.675 Mitarbeiter zum Konzern. Die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr bewegt sich in einer Spanne von 153 bis 165 Mio. Euro, wie weiter berichtet wurde.

Grenke wurde 1978 gegründet und ist auf Leasing und Miete von Produkten der Bürokommunikation, Factoring oder auch Finanzlösungen spezialisiert. Die Aktien sind im MDAX gelistet.

Redaktion MyDividends.de