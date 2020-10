Grenke - Zahlungsmittel des Konzerns belegt

Frankfurt (Reuters) - Die Leasingfirma Grenke sieht sich von einem zentralen Vorwurf des britischen Investors Fraser Perring weiter entlastet.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG habe Grenke mitgeteilt, dass sie für mehr als 98 Prozent der Bankguthaben zu den Stichtagen 30. Juni 2020 und 15. September 2020 Bestätigungen der Banken erhalten habe. "Bedingt durch den internationalen postalischen Versand werden die noch ausstehenden Bankbestätigungen Mitte Oktober 2020 erwartet", erklärte Grenke.

Grenke verdient sein Geld vor allem mit dem Verleih von IT und anderen Technologie-Produkten an kleine und mittlere Firmen sowie mit verwandten Dienstleistungen. Einer der zentralen Vorwürfe von Perring lautet, dass ein wesentlicher Teil der liquiden Mittel in der Bilanz nicht existiere. Daraufhin hatte Grenke KPMG mit einer Sonderprüfung beauftragt.

Die Attacke des Leerverkäufers hat der Grenke-Aktie in den vergangenen Wochen erheblich zugesetzt. Nach der Mitteilung am Montag legten die Aktien um 23 Prozent zu.