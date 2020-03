Grenze zwischen USA und Kanada wird wegen Virus-Krise weitgehend geschlossen

Ottawa/Washington (Reuters) - Die Grenze zwischen den USA und Kanada wird wegen der Coronavirus-Pandemie weitgehend geschlossen.

Untersagt werde der nicht unbedingt notwendige Grenzverkehr, sagte der kanadische Premierminister Justin Trudeau am Mittwoch. Die Regelung werde in Kürze umgesetzt und so lange in Kraft bleiben, wie es für notwendig erachtet werde. Weiter erlaubt blieben unerlässliche Fahrten, die die Lieferketten zwischen den Nachbarländern aufrechterhielten. US-Präsident Donald Trump erklärte, der bilaterale Handel mit dem Nachbarland werde durch die vorübergehende und im beiderseitigen Einvernehmen getroffene Entscheidung nicht beeinträchtigt.

Im Kampf gegen die Pandemie legt nun auch Kanada ein milliardenschweres Hilfspaket auf. Die Regierung stelle bis zu 27 Milliarden Kanadische Dollar (rund 17 Milliarden Euro) für die direkte Unterstützung der Bürger und Unternehmen bereit, sagte Trudeau. Zudem gebe es Liquiditätshilfen für Firmen und Privathaushalte durch Steuerstundungen im Volumen von 55 Milliarden Kanadischen Dollar (rund 35 Milliarden Euro). Daneben werde es Unterstützung bei der Lohnfortzahlung geben, um die Arbeitsplätze zu erhalten und für die Exportwirtschaft. Kanada sei auch bereit, noch mehr zu tun.

Am Dienstag hatte bereits der US-Präsident ein Coronavirus-Hilfspaket angekündigt, durch das laut Finanzminister Steven Mnuchin eine Billion Dollar in die US-Wirtschaft gepumpt werden könnte. Die Londoner Regierung schnürt ein für Großbritannien beispielloses Hilfspaket im Volumen von 330 Milliarden Pfund (362 Milliarden Euro).