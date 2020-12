Grenzen zu wegen Corona: Verband spricht von 'Autoritätsversagen'

LONDON/EDINBURGH (dpa-AFX) - Ein wichtiger britischer Wirtschaftsverband hat der Regierung in London angesichts der Grenzschließungen und dem Lastwagen-Chaos am Ärmelkanal "Autoritätsversagen" vorgeworfen. "Die Regierung war sich der Macht ihrer Ankündigung bewusst", sagte der Chef des Verbands der Lebensmittel- und Getränkehersteller FDF, Ian Wright, am Dienstag vor einem Parlamentsausschuss in London. Es sei absehbar gewesen, dass Europa mit Grenzschließungen auf die Nachricht reagieren würde, dass sich eine neue Corona-Variante rasch ausbreite.

Dennoch sei die Regierung nicht vorbereitet gewesen. "Die Folge ist das Chaos, das wir in den vergangenen 24 Stunden erlebt haben." Nun müsse die Regierung diejenigen entschädigen, die wegen dieses Versagens Verluste erlitten hätten, forderte Wright.

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon sagte vor dem Parlament in Edinburgh, vor allem Meeresfrüchte aus Schottland seien von dem Ausfuhrstopp über den Hafen Dover betroffen. "Dies ist die wichtigste Zeit des Jahres für den Export von Meeresfrüchten, und das Weihnachtsgeschäft ist ziemlich sicher verloren", sagte Sturgeon. Sie habe bei einem Krisentreffen am Montag ebenfalls Entschädigungen gefordert. Die Politikerin forderte mit Nachdruck, die britische Regierung müsse sich mit Frankreich auf eine Regelung einigen. "Es gibt keine Zeit zu verlieren", sagte sie./bvi/DP/eas