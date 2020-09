Greystar beteiligt sich gemeinsam mit CPP Investments und Cyrela an der Entwicklung des brasilianischen Sektors für Mehrfamilienhäuser

Die Ausweitung dieses Joint Ventures schafft ein Portfolio von Größenordnung auf dem liquidesten Immobilienmarkt Brasiliens.

Greystar Real Estate Partners, LLC (Greystar) schließt sich dem Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) und Cyrela Brazil Realty (Cyrela) in einem Joint Venture an, das speziell errichtete Mehrfamilien-Mietwohnungen in São Paulo entwickeln, besitzen und betreiben wird. Dieser Meilenstein markiert den Eintritt von Greystar in den aufkeimenden brasilianischen Mietwohnungsmarkt und einen weiteren Schritt in seiner fortgesetzten Expansion in Südamerika.

Die von CPP Investments und Cyrela ins Leben gerufene Plattform und Partnerschaft, die im November 2019 angekündigt wurde, hat sich nun um Greystar, den weltweit führenden Anbieter von Mietwohnungen, erweitert. Gemeinsam werden die Joint-Venture-Partner ein Portfolio von Mietwohnungen von Weltklasse in den begehrtesten, am besten begehbaren und angebundenen Stadtvierteln von São Paulo entwickeln. Jede Gemeinde wird unverwechselbare Designelemente und außergewöhnliche Annehmlichkeiten aufweisen, die eine Vielzahl von Mietern ansprechen, die Bequemlichkeit, Komfort, Sicherheit und einen aktiven städtischen Lebensstil suchen.

Das Joint Venture strebt weiterhin eine Investition von bis zu 1 Milliarde Brasilianische Real in kombiniertes Eigenkapital an. CPP Investments wird die Mehrheitsbeteiligung an dem Joint Venture behalten, Cyrela wird ebenfalls einen bedeutenden Anteil besitzen und Greystar wird durch die Erweiterung der Partnerschaft eine Beteiligung erwerben.

Vier Entwicklungsprojekte, die sich auf erstklassigen Grundstücken in São Paulo befinden, wurden anfänglich als Aktiva für die Gründung des Joint Ventures identifiziert, drei davon sind bereits durch die Plattform gesichert. Dies verleiht CPP Investments, Greystar und der Partnerschaft von Cyrela eine unmittelbare Größenordnung auf dem Markt und macht etwa 40 % der angestrebten Eigenkapitalzuweisung des Joint Ventures aus.

„São Paulo ist einer der dynamischsten und am dichtesten besiedelten Märkte der Welt mit einer bedeutenden Präsenz institutioneller Anleger, die von der Anlageklasse der Mehrfamilienhäuser aufgrund ihrer relativen Stabilität, ihres überzeugenden Risiko-Rendite-Profils und des demografischen Rückenwinds angezogen werden. Wir sehen enorme Chancen in Brasilien, wo den bestehenden Mietwohnungsoptionen die Effizienz und das Gemeinschaftsgefühl fehlen, die für Greystar kennzeichnend sind“, sagt Bob Faith, Gründer, Chairman und CEO von Greystar. „Wir sind stolz darauf, mit Best-in-Class-Partnern zusammenzuarbeiten, die nachweislich erfolgreich auf dem lokalen Markt tätig sind, und wir freuen uns darauf, unser Branchenwissen und unsere globale Erfahrung zu nutzen, um Mietern einen problemlosen Lebensstil zu bieten. Gemeinsam werden wir das Vermietungserlebnis für die größte Bevölkerung Südamerikas neu definieren.“

Diese Partnerschaft ist insofern einzigartig, als dass sie eine der ersten institutionell geführten und betriebenen Mehrfamilien-Immobilien-Investitionsplattformen in Brasilien ist, das ein Zusammentreffen von Verbraucherverhalten und demografischen Trends sowie strukturell niedrigere Zinssätze erlebt, die dies in den kommenden Jahren weiterhin zu einer attraktiven Investition in Brasilien machen werden.

„CPP Investments sieht eine steigende Nachfrage im Mietmultifamiliensektor in Brasilien, was insbesondere Entwicklern von modernem, hochwertigem Wohnraum zugutekommen wird“, sagt Hilary Spann, Managing Director, Head of Real Estate Americas, CPP Investments. „Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern Cyrela und Greystar ein Best-in-Class-Portfolio in Brasilien aufzubauen.“

Greystar wird die im Rahmen des Joint Ventures erworbenen Immobilien verwalten und zum Planungsprozess beitragen, während Cyrela die Anlagen entwickelt und baut.

Über Greystar

Greystar ist ein führendes, voll integriertes Immobilienunternehmen, das Fachwissen in den Bereichen Investitionsmanagement, Entwicklung und Verwaltung von Mietwohnungen weltweit anbietet. Mit Hauptsitz in Charleston, South Carolina, verwaltet und betreibt Greystar Immobilien im Wert von über 200 Milliarden USD in fast 200 Märkten weltweit, darunter Büros in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Greystar ist der größte Betreiber von Wohnungen in den Vereinigten Staaten und verwaltet ca. 693.000 Einheiten/Betten und verfügt über eine robuste institutionelle Anlageverwaltungsplattform mit einem verwalteten Vermögen von ca. 35,5 Milliarden USD, davon über 15 Milliarden USD in der Entwicklung. Greystar wurde 1993 von Bob Faith mit der Absicht gegründet, sich zu einem Anbieter von Weltklasse-Dienstleistungen im Bereich der Mietwohnimmobilien zu entwickeln. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.greystar.com.

Über CPP Investments

Das Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) ist eine professionelle Investmentmanagement-Organisation, die weltweit im besten Interesse der mehr als 20 Millionen Beitragszahler und Begünstigten des Canada Pension Plan investiert. Um diversifizierte Portfolios von Vermögenswerten aufzubauen, werden von CPP Investments Investitionen in öffentliche Aktien, Privataktien, Immobilien, Infrastruktur und festverzinsliche Wertpapiere getätigt. Mit Hauptsitz in Toronto und Büros in Hongkong, London, Luxemburg, Mumbai, New York City, San Francisco, São Paulo und Sydney wird CPP Investments unabhängig vom Kanadischen Pensionsplan und auf Armeslänge von Regierungen regiert und verwaltet. Zum 30. Juni 2020 belief sich der Fonds auf insgesamt 434,4 Milliarden Kanadischen Dollar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cppinvestments.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook oder Twitter.

Über Cyrela

Cyrela Brazil Realty gehört zu den größten Wohnimmobilienentwicklern auf dem brasilianischen Immobilienmarkt. Tausende von Familien haben Cyrela in den letzten 50 Jahren ihre Sicherheit und ihren Komfort anvertraut, und das Unternehmen ist auf mehr als 15.000 Mitarbeiter angewachsen. Cyrela investiert über seine Corporate University ständig in seine geschätzte Belegschaft. Cyrela verpflichtet sich auch zur sozialen Verantwortung und zur Verbesserung der Nachbarschaften, die es durch viele Arten von Stadterweiterungen baut, sowie zum Schutz der Umwelt durch fortschrittliche Abfallmanagementprozesse während der Bauphase. Die Marke Cyrela ist durch ihre Leistungen und Innovationen zu einem Synonym für hohe Qualität geworden. Derzeit verfügt sie über 200 Baustellen, die sich auf 67 Städte in 16 brasilianischen Bundesstaaten des Bundesdistrikts verteilen, und hat mit Stolz mehr als 56.000 Wohnungen gebaut.

