Griechenland empört über Entsendung von türkischem Forschungsschiff

Istanbul/Athen (Reuters) - Im Streit um die Ausbeutung von Öl- und Gasvorkommen im Mittelmeer sorgt die Türkei für neuen Ärger. Griechenland reagierte am Montag mit Empörung auf den neuen Einsatz eines türkischen Forschungsschiffs.

Der türkische Energieminister Fatih Donmez erklärte per Twitter: "Wir werden weiter Erkundungen machen, graben und unsere Rechte wahrnehmen." Die "Oruc Reis" soll südlich der griechischen Insel Kastellorizo weitere seismische Messungen vornehmen, wie Schifffahrtsdaten zeigten. Das Außenministerium in Athen sprach umgehend von einer "großen Eskalation" und warf der Türkei Unglaubwürdigkeit vor.

Das Schiff war erst im vergangenen Monat im Vorfeld eines EU-Gipfels aus umstrittenen Gewässern abgezogen worden. Die Türkei bezeichnete dies als Signal der Diplomatie. Die EU-Staaten kündigten anschließend Sanktionen für den Fall an, dass die Türkei die kritisierten Aktivitäten in der Region fortsetzen sollte. Die Regierung in Ankara reagierte verärgert auf die Warnung. Die Türkei prüft im östlichen Mittelmeer Öl- und Gasfördergelegenheiten. Die Gebiete werden jedoch auch von Zypern und Griechenland beansprucht.