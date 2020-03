Griechischer Premier und Merkel bei Wirtschaftskonferenz erwartet

BERLIN (dpa-AFX) - Mitten in der Migrationskrise werden der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag bei einer Wirtschaftskonferenz erwartet. Bei der deutsch-griechischen Tagung in Berlin soll es am Mittag Reden von Mitsotakis und Merkel geben. Ein Ziel der Konferenz ist es, mehr deutsche Investoren nach Griechenland zu locken. Merkel und Mitsotakis dürften aber auch auf die angespannte Lage an der türkisch-griechischen Grenze eingehen./hoe/DP/edh