Großaktionär Bantleon wirft LPKF-Aktienpaket auf den Markt

GARBSEN (dpa-AFX) - Der Großaktionär Jörg Bantleon will seinen Anteil am SDax-Konzern LPKF über den Kapitalmarkt verkaufen. Das teilte LPKF am Mittwochabend in Garbsen mit. Bantleon hält knapp 29 Prozent der LPKF-Anteile über die gleichnamige Gruppe sowie über die German Technology AG. Er wolle die Aktien "unverzüglich" an institutionelle Investoren losschlagen.

Einen Tag zuvor hatte LPKF erklärt, dass Bantleon verschiedene Optionen für seinen Anteil an dem Konzern prüfe. Im Gespräch war neben der Platzierung über die Börse auch ein Verkauf an einen Finanzinvestor. Die LPKF-Aktie hatte am Mittwoch auf diese ersten Verkaufspläne hin kräftig nachgegeben. Auf die konkrete Ankündigung, die Aktien zu platzieren, reagierte das Papier nachbörslich kaum./fba/jha/