Großaktionär Beisheim - Werden nicht auf Metro-Angebot eingehen

München (Reuters) - Der zweitgrößte Metro-Aktionär lehnt den neuen Anlauf des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky zur Übernahme des Großhandelskonzerns ab.

"Wir sind überrascht von dem Angebot, das nur den Börsenkurs widerspiegelt, und werden nicht darauf eingehen", sagte ein Sprecher des Aktionärspools der Beisheim Holding und der Meridian Stiftung, die zusammen gut 23 Prozent an Metro halten, am Montag. Er kritisierte den Vorstoß der Kretinsky-Holding EPGC, die am Sonntagabend ein freiwilliges Übernahmeangebot für Metro vorgelegt hatte: "Man sollte die Aufbruchstimmung nach dem Verkauf in China und von Real nutzen und keine Unruhe schüren."