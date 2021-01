Großaufgebot von Nationalgardisten soll Vereidigung Bidens sichern

Washington (Reuters) - Vor der Vereidigung von Joe Biden als neuer Präsident wappnen sich die USA gegen drohende landesweite Ausschreitungen.

Das FBI verwies intern darauf, dass Planungen für bewaffnete Proteste in Washington und den Hauptstädten aller 50 Bundesstaaten liefen, wie aus Ermittlerkreisen zu vernehmen war. Die Bundespolizei warnte vor weiterer Gewalt von Anhängern des scheidenden Präsidenten Donald Trump ab dem Wochenende bis zu Bidens Amtseinführung am 20. Januar. In Washington werden zur Verstärkung der Sicherheitsvorkehrungen bis Samstag etwa 10.000 Nationalgardisten erwartet. 5000 weitere Soldaten könnten hinzugezogen werden, wenn die Behörden dies anfordern sollten, erklärte der Chef der Koordinationsstelle für die Nationalgarde der Bundesstaaten, General Daniel Hokanson.

Am vergangenen Mittwoch hatten Trump-Anhänger das Kapitol in Washington gestürmt, als die Kongressmitglieder gerade dabei waren, Bidens Wahlsieg formell zu bestätigen. Fünf Menschen starben. Trump wird für die Vorgänge verantwortlich gemacht, weil er kurz vor den Ausschreitungen in einer Rede zum Marsch auf das Kapitol aufgerufen und über Wochen hinweg ohne Belege zu liefern angeblichen Wahlbetrug angeprangert hatte.

"Ich habe keine Angst, den Eid im Freien abzulegen", erklärte der künftige Präsident Biden. Der für den Schutz des Präsidenten zuständige Secret Service erhielt Anweisung, bereits ab diesem Mittwoch mit zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen rund um die Amtseinführung zu beginnen statt wie bisher vorgesehen erst am kommenden Dienstag. Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser rief das Innenministerium dazu auf, keine Genehmigungen für öffentliche Versammlungen bis zum 24. Januar zu erteilen. Eines der markantesten Wahrzeichen der Bundeshauptstadt, das Washington Monument, wird für Touristen gesperrt. Auf dem Parkstreifen zwischen dem etwa 170 Meter hohen Obelisken und dem Kapitol kommen normalerweise Hunderttausende Menschen zusammen, um bei der Amtseinführung des Präsidenten auf der Westterrasse des Parlamentsgebäudes dabei zu sein.

Dieses Jahr appellierten die Veranstalter der Zeremonie mit dem Motto "Vereintes Amerika" jedoch an die Bevölkerung, auch wegen der Corona-Pandemie zu Hause zu bleiben. Stattdessen sollen 191.500 Fahnen in unterschiedlichen Größen aufgestellt werden, um die fehlenden Massen zu symbolisieren.

Auch in den Hauptstädten mehrerer Bundesstaaten stellen sich die Sicherheitskräfte auf mögliche Ausschreitungen ein. In Wisconsin etwa autorisierte Gouverneur Tony Evers die Nationalgarde, die lokale Polizei zu unterstützen. In Michigan wurde das offene Tragen von Schusswaffen im dortigen Parlamentsgebäude verboten.