Großbank ING verdoppelt Jahresgewinn

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Großbank ING hat ihren Gewinn im zweiten Corona-Jahr dank der gesunkenen Gefahr von Kreditausfällen fast verdoppelt. Auch dank gestiegener Erträge sprang der Nettogewinn um 92 Prozent auf fast 4,8 Milliarden Euro in die Höhe, wie der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Vor allem legte die ING mit 516 Millionen Euro rund 81 Prozent weniger Geld für gefährdete Kredite zurück als noch 2020.

Im vierten Quartal wuchs der Gewinn im Vorjahresvergleich mit plus 30 Prozent jedoch unterdurchschnittlich, auch weil der Ausstieg aus dem Privatkundengeschäft in Frankreich das Ergebnis belastete. Damit verfehlte die ING die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Während der Zinsüberschuss im Gesamtjahr bei 13,6 Milliarden Euro in etwa stagnierte, legte der Überschuss aus Provisionen und Gebühren um 17 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro zu. Insgesamt konnte die Bank ihre Erträge dadurch um knapp 5 Prozent auf rund 18,5 Milliarden Euro steigern. Nachdem die Aktionäre bereits im Oktober eine Zwischendividende von 21 Cent je Aktie erhalten haben, sollen sie nun noch eine Schlussdividende von 41 Cent bekommen./stw/tav/jha/