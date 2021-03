Großbritannien baut Atomwaffen-Arsenal aus

London (Reuters) - Großbritannien will im Rahmen einer Neuausrichtung seiner Außenpolitik sein Arsenal an Atomsprengköpfen wieder deutlich ausbauen.

Die Sicherheit des Landes müsse angesichts der gestiegenen Risiken weltweit gewährleistet werden, hieß es zur Begründung in einem Gutachten zur Sicherheit und Verteidigung der britischen Regierung am Dienstag. Großbritannien hatte die Zahl der Atomsprengköpfe 2010 auf 180 gedeckelt. Premierminister Boris Johnson hob dies nun auf und erhöhte die Zahl auf 260. Die Sprengköpfe sollen zudem durch neuere ersetzt werden. Einige Staaten erhöhten und veränderten ihr Arsenal an Atomwaffen deutlich, hieß es in dem Bericht weiter. "Der schärfere globale Wettbewerb, Herausforderungen die internationale Ordnung betreffend und die Ausbreitung von möglicherweise zerstörerischen Technologien sind alles Gefahren für die Stabilität."