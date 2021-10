Großbritannien bestellt im Fischerei-Streit französischen Botschafter ein

London (Reuters) - Der Streit zwischen Großbritannien und Frankreich um Fischerei-Rechte spitzt sich zu.

Die Regierung in London erklärte am Donnerstagabend, sie bestelle für Freitag den französischen Botschafter ein. Dieser solle die unverhältnismäßigen Drohungen erklären, die gegen die britische Seite und die Kanalinsel ausgesprochen worden seien. Eine Botschafter-Einbestellung gilt als deutliches diplomatisches Zeichen des Missfallens.

Frankreich hatte zuvor einen britischen Kutter festgesetzt und ein zweites Boot verwarnt, weil sie ohne Lizenz in französischen Gewässern unterwegs gewesen seien. "Das ist kein Krieg, aber es ist ein Kampf", hatte Fischerei-Ministerin Annick Girardin erklärt. Paris hatte am Mittwoch Vergeltung dafür angekündigt, dass französische Fischer nicht die garantierten Lizenzen erhalten hätten, um in britischen Gewässern zu fischen. Erwogen wird auch, Stromexporte nach Großbritannien zu kappen. Frankreichs Europaminister Clement Beaune sagte, anscheinend sei die Sprache der Härte das einzige, was die Briten verstünden.