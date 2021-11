Großbritannien demonstriert Schulterschluss mit Ukraine

Kiew (Reuters) - Großbritannien hat mit einem Besuch von Verteidigungsminister Ben Wallace in Kiew und Rüstungshilfen seine Unterstützung für die Ukraine im Konflikt mit Russland demonstriert.

Nach dem Treffen am Dienstag begrüßte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Rahmenvertrag, durch den mit britischen Geldern die Marine aufgerüstet werden soll. "Das Vereinigte Königreich ist unser Schlüsselpartner beim Aufbau der ukrainischen Marine geworden", erklärte das Staatsoberhaupt. Geplant ist der Kauf von Raketen, der Bau von Kriegsschiffen für Raketen sowie die Anlage eines Marine-Stützpunkts am Asowschen Meer.

Die Ukraine und das westliche Militärbündnis Nato haben sich besorgt über russische Truppenansammlungen an der Grenze gezeigt. "Wir sehen einen bedeutenden, großen Truppenaufbau auf der russischen Seite", hatte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag erklärt. Am Freitag hatte Russland Befürchtungen zurückgewiesen, es könne die Ukraine angreifen.