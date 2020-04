Großbritannien: Einzelhandelsumsätze fallen im März so stark wie noch nie zuvor

LONDON (dpa-AFX) - Die Umsätze im britischen Einzelhandel sind im März belastet durch die Corona-Krise so stark gesunken wie noch nie zuvor. Die Erlöse seien im Vergleich zum Vormonat um 5,1 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt ONS am Freitag in London mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang von 5,0 Prozent gerechnet.

Im März war die Corona-Krise mit voller Wucht in Großbritannien aufgeschlagen. Viele Geschäfte wurden geschlossen. Im Februar waren die Umsätze noch um 0,3 Prozent gefallen.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmont fielen die Umsätze im März um 5,8 Prozent. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 5,0 Prozent gerechnet./jsl/stk