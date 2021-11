Großbritannien - Frankreich gibt festgesetzten Fischkutter frei

London (Reuters) - Im Fischereistreit zwischen Großbritannien und Frankreich mehren sich die Entspannungssignale.

Frankreich gab nach Angaben des britischen Umweltministers George Eustice einen in der vergangenen Woche festgesetzten britischen Kutter frei. Zudem sagte Eustice dem Sender Sky, die Regierung in London begrüße die Entscheidung Frankreichs, zunächst nicht wie für ab Dienstag angedroht Handelssanktionen zu verhängen.

Der Eigentümer des Schiffs war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Schiffverfolgungsdaten zufolge befand sich der Kutter im französischen Le Havre.

In dem Streit geht es um Fischereirechte nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Frankreich wirft der Regierung in London vor, dass französische Fischer nicht die garantierten Lizenzen erhalten hätten, um in britischen Gewässern ihre Netze auswerfen zu können. Vergangenen Mittwoch hatte Frankreich den britischen Kutter "Cornelis Gert Jan" festgesetzt und ein zweites Boot verwarnt, weil beide Schiffe ohne Lizenz in französischen Gewässern unterwegs gewesen sein sollen.