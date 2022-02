Großbritannien: Industriestimmung schlechter - Aber weniger Lieferprobleme

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich zu Jahresbeginn eingetrübt. Allerdings haben zugleich die teils schweren Lieferprobleme nachgelassen. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex fiel von Dezember auf Januar um 0,6 Punkte auf 57,3 Zähler, wie die Marktforscher am Dienstag in London mitteilten. Analysten hatten im Schnitt mit einer stärkeren Eintrübung gerechnet.

Trotz der trüberen Stimmung berichtete Markit von steigender Produktion und Beschäftigung. Probleme in den Lieferketten bestünden zwar weiter und dämpften das Wachstum. Es gebe aber Anzeichen, dass die Probleme ihren Höhepunkt überschritten hätten. Entsprechend seien die Einkaufspreise der Unternehmen leicht gefallen./bgf/jsl/jha/