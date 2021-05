Großbritannien: Industriestimmung steigt auf höchsten Stand seit 1994

LONDON (dpa-AFX) - Die Industriestimmung in Großbritannien ist im April auf den höchsten Stand seit Juli 1994 gestiegen. Der Markit-Einkaufsmanagerindex legte von 58,9 Punkten im Vormonat auf 60,9 Zähler zu, wie das Forschungsunternehmen IHS Markit am Dienstag in London laut einer zweiten Erhebung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung von 60,7 Punkten übertroffen.

"Die weitere Lockerung der Corona-Beschränkungen im In- und Ausland führte zu einem weiteren deutlichen Wachstumsschub in der britischen Industrie", sagte Markit-Direktor Rob Dobson. Der Ausblick werde nach Einschätzung der Unternehmen immer positiver. Das Export-Wachstum bleibe jedoch verhalten. Gedämpft werde die Entwicklung durch Probleme bei Lieferketten und durch steigende Preise./jsl/bgf/mis