Großbritannien: Industriestimmung steigt auf Rekordhoch

LONDON (dpa-AFX) - Die Industriestimmung in Großbritannien ist mit der Rücknahme von Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf ein Rekordhoch gestiegen. Der Markit-Einkaufsmanagerindex legte im Mai von 60,9 Punkten im Vormonat auf 65,6 Zähler zu, wie das Forschungsunternehmen IHS Markit am Dienstag in London mitteilte. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Erhebung vor fast 30 Jahren.

Markit-Direktor Rob Dobson erklärten den Anstieg des Stimmungsindex mit einem starken Wachstum an neuen Aufträgen. Außerdem hätten die Rücknahme der Beschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus und die Fortschritte bei den Corona-Impfungen die Stimmung in den britischen Industrieunternehmen beflügelt./jkr/bgf/jha/