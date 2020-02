Großbritannien: Inflation zieht deutlich an

LONDON (dpa-AFX) - Die Inflation in Großbritannien hat zu Jahresbeginn deutlich angezogen. Wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im Januar 1,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Dezember hatte die Rate mit 1,3 Prozent noch deutlich niedriger gelegen. Analysten hatten nur mit einer Beschleunigung auf 1,6 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich fielen die Lebenshaltungskosten jedoch um 0,3 Prozent.

Die aktuelle Teuerungsrate ist die höchste seit einem halben Jahr. Das Inflationsziel der britischen Notenbank von zwei Prozent wird aber weiter unterschritten. Zu der stärkeren Teuerung haben zum einen höhere Öl- und Benzinpreise beigetragen. Zum anderen wirkte ein Basiseffekt, weil die Energiepreise Anfang 2019 staatlich begrenzt wurden. Dieser preisdämpfende Effekt fiel Anfang 2020 rechnerisch nicht mehr ins Gewicht.

Das britische Pfund profitierte etwas von den Inflationszahlen. Die Daten wurden mit Spannung erwartet, weil es zuletzt viel Spekulation über die britische Geldpolitik gegeben hat. Wegen der globalen Wachstumsschwäche und der chinesischen Coronavirus-Krise hatten ranghohe Notenbanker eine Zinssenkung ins Spiel gebracht, die bisher aber ausblieb. An den Märkten wird eine Zinssenkung der Bank of England in diesem Jahr derzeit für möglich, nicht aber als sicher erachtet./bgf/jkr/jha/