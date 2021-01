Großbritannien kurbelt Bauprojekt von Kampfdrohnen an

BELFAST/LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien will seine Luftstreitkräfte mit modernen Kampfdrohnen aufrüsten. Das Verteidigungsministerium in London teilte am Montag mit, dass dafür 30 Millionen Pfund (33,8 Mio Euro) zur Verfügung gestellt würden. Erste Testflüge des "Loyal Wingman" (treuer Begleiter) getauften Projekts sind für Ende 2023 geplant. Gebaut werden sollen die Drohnen, die wie Jets aussehen, in einem Werk des US-Unternehmens Spirit AeroSystems in der nordirischen Hauptstadt Belfast.

Wenn erfolgreich, sollen die Fluggeräte von Ende des Jahrzehnts an mit hoher Geschwindigkeit an Seite der bereits vorhandenen F-35-Kampfflieger und Eurofighter-"Typhoon"-Jets fliegen können und dabei selbstständig feindliche Flugzeuge anvisieren und abschießen. Im November hatte die britische Regierung die Verteidigungsausgaben deutlich erhöht. 1,5 Milliarden Pfund sollen in militärische Forschung und Entwicklung investiert werden./ifr/DP/stw