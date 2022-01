Großbritannien: Omikron lastet auf Unternehmensstimmung

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft ist zum Jahresstart durch die rapide Ausbreitung der Corona-Variante Omikron belastet worden. Der Einkaufsmanagerindex der Marktforscher von IHS Markit fiel von Dezember auf Januar um 0,2 Punkte auf 53,4 Zähler, wie Markit am Montag in London mitteilte. Markit führte die Entwicklung vor allem auf eine Abschwächung im Dienstleistungssektor zurück. Das verarbeitende Gewerbe habe sich besser entwickelt, zumal die Lieferengpässe nicht mehr ganz so drastisch ins Gewicht gefallen seien./bgf/la/eas