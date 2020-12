Großbritannien rät bei schweren Allergien von Biontech-Impfstoff ab

London/Frankfurt (Reuters) - Nach zwei Fällen von allergischen Reaktionen bei den ersten Corona-Impfungen in Großbritannien mit dem Vakzin von BioNTech und Pfizer rät die britische Arzneimittelaufsicht von Impfungen bei Menschen mit einer erheblichen allergischen Vorgeschichte ab.

Wie es bei neuen Impfstoffen üblich sei, habe die Arzneimittelaufsicht MHRA dazu als Vorsichtsmaßnahme geraten, erklärte der nationale Gesundheitsdienst NHS am Mittwoch. Zwei NHS-Mitarbeiter hätten nach der Impfung schwere allergische Reaktion erlitten. Sie erholten sich davon aber gut. Das MHRA will den Fällen nun näher auf den Grund gehen. Die beiden Partner Biontech und Pfizer erklärten, die Behörde bei der Untersuchung zu unterstützen.

Großbritannien hatte am Dienstag als weltweit erstes Land mit Massenimpfungen mit dem Vakzin der beiden Pharmaunternehmen begonnen. Vorrang erhalten Menschen, die über 80 Jahre alt sind, sowie Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen und Personal in Krankenhäusern. Biontech und Pfizer erklärten, in der klinischen Studie mit über 44.000 Teilnehmern sei der Impfstoff allgemein gut vertragen worden und es seien keine ernsten Sicherheitsbedenken aufgetreten.

Laut dem von Pfizer veröffentlichten Studienprotokoll wurden in der zulassungsrelevanten Untersuchung aber keine Teilnehmer aufgenommen, die eine Vorgeschichte schwerer Nebenwirkungen im Zusammenhang mit einem Impfstoff und/oder schwerer allergischer Reaktionen auf einen Inhaltsstoff der Studie haben. Die britische Aufsichtsbehörde MHRA fasste die Gruppe in einer Richtlinie nach den beiden Vorfällen deutlich weiter: Jede Person mit einer Vorgeschichte erheblicher allergischer Reaktionen - wie etwa ein anaphylaktischer Schock - auf einen Impfstoff, Arzneimittel und Lebensmittel sollte den Impfstoff von Biontech und Pfizer nicht erhalten.

Das MHRA hatte als weltweit erste Regulierungsbehörde dem Impfstoff vor einer Woche eine Notfallgenehmigung erteilt. Die zuständigen Behörden in den USA und Europa, die FDA und die EMA, prüfen gegenwärtig noch eine Zulassung. Am Donnerstag soll sich der Beratungsausschuss für Impfstoffe der FDA zur Überprüfung der Daten von Biontech und Pfizer treffen und eine Empfehlung abgeben. In einem am Dienstag veröffentlichten Dokument hatte die US-Arzneimittelbehörde bereits erklärt, keine Bedenken gegen den Einsatz des Vakzins zu haben. Bei Untersuchungen hätten sich keine neuen Probleme hinsichtlich seiner Sicherheit und Wirksamkeit ergeben.