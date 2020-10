Großbritannien ruft Botschafterin aus Belarus zurück

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien hat seine Botschafterin Jacqueline Perkins vorübergehend aus Belarus (Weißrussland) abgezogen. Außenminister Dominic Raab begründete den Schritt am Samstag mit Solidarität zu Polen und Litauen. Die beiden EU-Staaten haben Oppositionelle aus dem Nachbarland aufgenommen. Auf Druck der Führung in Minsk mussten sie daraufhin zahlreiche Diplomaten abziehen. Aus Solidarität mit Polen und Litauen haben schon mehrere EU-Staaten, auch Deutschland, ihre Botschafter zurückbeordert.

Seit der umstrittenen Präsidentenwahl Anfang August protestieren die Menschen in Belarus regelmäßig gegen Präsident Alexander Lukaschenko. Der seit mehr als einem Vierteljahrhundert regierende Machthaber reklamiert den Sieg mit einem Ergebnis von mehr als 80 Prozent für sich. Die EU erkennt das Wahlergebnis nicht an. Die Opposition in Belarus sieht Swetlana Tichanowskaja als wahre Siegerin. Lukaschenko beschuldigt Polen und Litauen, die Proteste anzufachen./si/DP/zb