Großbritannien sichert Ukraine Unterstützung zu

LONDON (dpa-AFX) - Angesichts der Warnungen vor einer russischen Invasion in der Ukraine hat Großbritannien der Ex-Sowjetrepublik seine Unterstützung versichert. "Wir lassen uns nicht durch Mobbing abschrecken, wir lassen uns nicht durch Distanz abschrecken", sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace am Montag im Parlament in London. Auch anderen Ländern in Osteuropa sowie in Skandinavien werde Großbritannien zur Seite stehen, wenn dies gewünscht werde, sagte Wallace. Er kündigte Besuche in mehreren osteuropäischen und skandinavischen Staaten an.

Russland verlangt Sicherheitsgarantien wie einen Stopp der Nato-Osterweiterung und einen Abzug von US-Waffen und -Truppen aus der Region.

Wallace betonte, es sei die freie Entscheidung jedes Landes, sich einem Bündnis wie der Nato anzuschließen. Eine Mitgliedschaft in der Nato, wie sie die Ukraine anstrebt, sei oft anderen Gründen geschuldet. "Der Kreml muss sich fragen lassen, warum so viele Länder diese Mitgliedschaft beantragt haben", sagte der Minister. Er wies zudem Vorwürfe Russlands als "falsches Narrativ" zurück, das Militärbündnis bedrohe das größte Land der Erde. Nur ein Sechzehntel von Russland grenze an ein Nato-Mitglied, sagte Wallace.

Zuletzt hatte auch die britische Außenministerin Liz Truss der Ukraine ihre Solidarität versichert. Wie Wallace sagte, hilft Großbritannien dem Land beim Erhalt einer Marine. Seit 2015 seien mehr als 22 000 ukrainische Soldaten von Briten trainiert worden./bvi/DP/jha