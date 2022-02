Großbritannien und Südkorea vor unterzeichnen Handelsabkommen

London (Reuters) - Großbritannien und Südkorea werden nach Angaben des britischen Außenministeriums am Montag ein Abkommen zur Absicherung der durch die Virus-Pandemie beschädigten Lieferketten unterzeichnen.

"Dies zeigt unsere indopazifische Ausrichtung in der Praxis - die Stärkung der Beziehungen zu einer der größten Volkswirtschaften der Welt", sagte Handelsministerin Anne-Marie Trevelyan, die ihren Amtskollegen Yeo Han-koo in London empfangen wird. Es umfasse wichtige Produkte wie Halbleiter.

Das Abkommen geht zunächst nicht über die Vereinbarungen hinaus, die Großbritannien als Mitglied der Europäischen Union (EU) vor dem Brexit hatte. Das Treffen am Montag ist der Auftakt für formelle Handelsverhandlungen, die noch in diesem Jahr beginnen sollen. Großbritannien will seinen Austritt aus der EU nutzen, um engere Beziehungen zu den wachsenden Volkswirtschaften in Asien und in der Pazifik-Region aufzubauen.