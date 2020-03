Großbritannien: Unternehmensstimmung fällt auf Rekordtief

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Großbritannien ist im März wegen der Corona-Krise eingebrochen und auf ein Rekordtief gefallen. Wie das Forschungsinstitut Institut Markit am Dienstag in London mitteilte, rutschte der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 15,9 Punkte auf 37,1 Zähler. Das ist der tiefste Stand seit Beginn der Erhebung vor mehr als 20 Jahren. Die Umfrage zur Ermittlung der Daten fand in der Zeit zwischen dem 12. März und dem 20. März statt. In diesem Zeitraum wirkte sich die Virus-Krise bereits voll auf die britische Wirtschaft aus.

Analysten hatten im Schnitt einen massiven Einbruch des Konjunkturbarometers erwartet. Sie waren aber nur von einem Rückgang auf 45,0 Prozent ausgegangen. Nachdem der Einkaufsmanagerindex im Februar noch bei 53,0 Punkten und damit über der Expansionsschwelle von 50 Punkten gelegen hatte, deuten die aktuellen Daten auf eine starke Schrumpfung der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas an.

Allerdings zeigte sich bei den Daten ein starker Unterschied zwischen der Industrie und dem Bereich Dienstleistungen. Während der Stimmungseinbruch in den Industriebetrieben überraschend schwach ausfiel und sich mit 48,0 Punkten in der Nähe der Expansionsschelle hielt, fiel der Einbruch bei den Dienstleistern auf 35,7 Punkte viel stärker als befürchtet aus.